Ankara’da aynı cadde de, aynı şekilde kazalar meydana geldi Başkent’te aynı cadde üzerinde, aynı şekilde kazalar meydana geldi.

Başkent’te aynı cadde üzerinde, aynı şekilde kazalar meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi Akıncılar caddesi üzerinde bulunan 2 kavşakta, aynı saatte aynı şekilde kazalar meydana geldi. Aynı cadde üzerinde 100 metre ara ile gerçekleşen kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar kazayı görüp kazazedelerin yardımına koşarken, kazazedelerden bazıları kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kaza sonrasında ağır hasar almış otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.

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