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Ankara’da “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu” düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri iş birliğiyle 24-25 Nisan’da Ankara’da “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu” düzenlenecek.

22 Nisan 2019 Pazartesi 20:52
Ankara’da “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu” düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri iş birliğiyle 24-25 Nisan’da Ankara’da “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu” düzenlenecek.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri iş birliğiyle 24-25 Nisan’da Ankara’da arşivlerde araştırma yapan akademisyen ve araştırmacılar ile arşiv hizmeti veren kurum temsilcilerinin tecrübelerini aktaracağı “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu” düzenlenecek. Bilgi ve belge yönetimi alanında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerin paylaşılacağı etkinlikte, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti arşiv birikiminin çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi hedefine yönelik değerlendirme ve öneriler dile getirilecek.


Sempozyum, Türkiye’nin arşiv çalışmaları ile çözüme kavuşturulmasını talep ettiği Ermeni meselesinin arşivcilik bağlamında konuşulacağı “Anadolu’da Ermeni Mezalimi” başlıklı özel oturuma da ev sahipliği yapacak. Özel oturumda Anadolu’da Ermeniler tarafından düzenlenen isyan ve katliamlara dair kazı ve arşiv çalışmaları dinleyicilerle paylaşılacak. Türkiye arşivlerinde e-dönüşüm süreci, Endüstri 4.0 uygulamalarının arşiv çalışmalarına yansımaları, arşivlerin eğitim işlevi ve arşiv gereçlerinin bakım ve muhafazası gibi konuların da tartışılacağı etkinlik, 24 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak ve Türk Tarih Kurumundaki oturumlarla devam edecek.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 20:52
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