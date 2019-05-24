0553 313 94 23

Ankara’da arkadaşını vuran şahıs kaçtı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde arkadaşının belinden aldığı tabancayla yanındaki arkadaşını vuran şahıs otomobiline binerek kaçtı.

24 Mayıs 2019 Cuma 03:10
Ankara’da arkadaşını vuran şahıs kaçtı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde arkadaşının belinden aldığı tabancayla yanındaki arkadaşını vuran şahıs otomobiline binerek kaçtı.


Olay, gece yarısında Ankara’nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir gece kulübünde eğlenmeye giden Tunç S., Hacı T., Oğuzhan E., ve Hasan N., bir süre eğlendikten sonra yaşadıkları tartışma üzerine mekandan ayrıldılar. Bunun üzerine 4 arkadaş caddede yürümeye başladı. Bu sırada, iddiaya göre kendilerine saldıracaklarını söyleyerek şahıslara karşılık vermek isteyen Oğuzhan E., , Tunç S’nin belindeki ruhsatlı beylik tabancasını alarak önce havaya sonra da yanında bulunan Hacı T.’nin karnına ateş etti. Karnına isabet eden mermi ile yaralanan Hacı T., olduğu yere düşerken ateş eden zanlı Oğuzhan E., ise hızla 06 DT 0142 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Polisler, ruhsatlı tabancanın sahibi ve çevredeki görgü tanıklarını, ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, olay yeri inceleme ekipleri de suç mahallinde incelemede bulundu. Uzun süre kan kaybeden yaralı Hacı T.,’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 03:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te intihar girişimini polisler engelledi
    1. Başkent’te intihar girişimini polisler..
    2. KBÜ Rektörü yeniden Prof.Dr. Polat oldu
    3. Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı..
    4. Bakan Soylu Trabzonlu hemşehrileriyle..
    5. Ankara’da arkadaşını vuran şahıs kaçtı
    6. Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur..
    7. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye..
    9. Yeni askerlik sistemi teklifi..
    10. Yeni askerlik sistemi teklifi..
    11. Elazığ’da trafik kazası: 7 yaralı
    12. Türk askeri vatandan uzakta iftarını..
    13. Paris’te Ara Güler Fotoğraf Sergisi..
    14. Erdoğan müjdeyi vermişti... Bakanlık..
    15. Yeni askerlik sistemi teklifi..
    16. Ortalığı karıştıran iddiaya ABD'den..
    17. Yeni askerlik sistemi teklifi kabul..
    18. İsrail'de hükümet çıkmazı
    19. Erbakan'dan kritik uyarı: Kendi hava..
    20. İngiltere'de oy kullanma işlemi sona..
    21. Askerlik teklifi Milli Savunma..
    22. Askerlik kanun teklifi Milli Savunma..
    23. AK Parti'li milletvekillerince TBMM..
    24. 75 kişiyi 16 milyon TL dolandırdı ev..
    25. Bakan Gül'den muhabirimiz Nişancı için..
    26. Denizli’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    27. "Tüm mazlumların koruyucusu..
    28. ABD'den Wikileaks'in kurucusu Julian..
    29. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi açıldı
    30. "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın..
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Ünlü gazeteci: HDP'li Sezai Temelli, İsmet İnönü'nün akrabası
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    “Her gün tekzip yiyen gazetedeki dedikodu YSK kararına geçer mi? Maalesef geçti”
    “Her gün tekzip yiyen gazetedeki dedikodu YSK kararına geçer mi? Maalesef geçti”
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı