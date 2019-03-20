0553 313 94 23

Ankara’da aranan suç örgütü lideri yakalandı

Ankara’da 8 yıldır aranan "hayalet" kod adlı suç şebekesi lideri İ.

20 Mart 2019 Çarşamba 08:07
Ankara’da aranan suç örgütü lideri yakalandı

Ankara’da 8 yıldır aranan "hayalet" kod adlı suç şebekesi lideri İ.B., polisin uzun süren çalışmaları sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ayrı suçtan aranan "hayalet" kod adlı İ.B.’yi takibe aldı.


Polis ekipleri tarafından 8 yıldır aranan suç şebekesi lideri İ.B.’nin yakalanmamak için çeşitli yöntemler kullandığı tespit edildi.


Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda İ.B.’nin yakalanmamak için başvurduğu yöntemler arasında, kağıt toplayıcılığı yaptığı ve farklı model ve marka araçlar kullandığı ortaya çıktı.


Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin sonucunda aranan suç örgütü liderinin Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde olduğu belirlendi.


Kuzey Ankara’da bir apartmanda ikamet ettiği öğrenilen İ. B.’yi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi bulunduğu yerde gözaltına aldı. Sorgulanmak için emniyete götürülen zanlı daha sonra adliyeye sevk edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 08:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pendik'te korkunç kaza: 2 kişi öldü
    1. Pendik'te korkunç kaza: 2 kişi öldü
    2. Ankara'da 8 yıldır aranan "hayalet"..
    3. Çanakkale Oratoryosuna yoğun ilgi
    4. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış..
    5. Sare Koleji Türkiye finallerinde
    6. Adana’da HDP’ye PKK operasyonu
    7. ERBAN ve TRANGELS Melek Yatırım Ağları..
    8. Adana’da afiş asma kavgasında 5 kişi..
    9. AB'den Boeing hamlesi!
    10. Kara yollarında son durum
    11. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)..
    12. Muhiddin Gülal: “Bu şirketlerin..
    13. Ankara’da aranan suç örgütü lideri..
    14. Listedeki 30 isim terör bağlantılı
    15. Gayrimenkul Danışmanı Sarmanda:..
    16. Başkan Alıcık, “Ustalık dönemimizde..
    17. Türkiye'ye karşı İsrail-Yunanistan..
    18. Ömer Günel, Kuşadası’nda polis..
    19. Aydınlı kadınlar şehit annesini..
    20. Bu saldırının hedefinde Türkiye var!
    21. İstanbul'da bir rezidansın 9.katından..
    22. Rezidans’ta şüpheli ölüm
    23. S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı..
    24. Pendik’te otomobil ile kamyon kafa..
    25. Türkiye'den Çin hamlesi!
    26. Yeni Zelanda'daki saldırı canlı yayın..
    27. Batı Şeria'da 2 Filistinli şehit oldu
    28. Adana'da seçim afişi arbedesi: 5 yaralı
    29. Gençlerin tehlikeli yolculuğu!
    30. Polisten kaçan şüpheli otomobil takla..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır