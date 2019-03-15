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Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması

Sincan'da raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonları olay yerinden kaldırıldı- TCDD ekipleri hasar gören rayların onarımı ve hattın ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor- Olay sonrası gözaltına alınan treninin iki makinisti ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı

15 Mart 2019 Cuma 06:51
Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonları olay yerinden kaldırıldı.

Dün gece İzmit-Ankara hattında işleyen akaryakıt yüklü trenin Sincan'dan geçişi sırasında lokomotifi ve 5 vagonunun raydan çıkması sonucu kapanan demir yolu hattının açılması için yürütülen çalışmalar gün boyunca sürdü.

TCDD ekipleri sabaha kadar devam eden çalışmalar sonucu raydan çıkan tanker vagonlardaki mazotu boşaltarak olay yerinden kaldırdı.

Ekipler daha sonra söz konusu trenin lokomotifini de raylara yerleştirerek kaza bölgesinden uzaklaştırdı.

Hasar gören rayların onarımı için çalışmalarını sürdüren ekipler hattın gün içinde ulaşıma açılacağını bildirdi.

- Gözaltına alınan makinistler serbest bırakıldı

Olay sonrası gözaltına alınan makinistler M.K. ve U.E. ise Sincan Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Bölgesel tren seferleri iptal edilmişti

İzmit-Ankara demir yolu hattında işleyen 13112 sefer sayılı yük treninin dün gece saat 00.53'te Sincan doğu çıkış makasından geçişi sırasında lokomotifi ve 5 vagonunun raydan çıkmıştı.

Olayla ilgili teknik inceleme ve idari tahkikat başlatan TCDD Genel Müdürlüğü demir yolu hattının yeniden tren işletmeciliğine açılması için çalışma başlatmıştı.

Olay nedeniyle İzmir-Ankara hattında işlemekte olan 32005 sefer sayılı İzmir Mavi Treni yolcularının Eskişehir-Ankara seyahatleri YHT ile sağlanmış, Ankara-Polatlı-Ankara hattındaki bölgesel tren seferleri de iptal edilmişti.

Yetkililer olay sonrası Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve Başkentray seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını bildirmişti.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 06:51
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