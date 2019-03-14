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Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması

TCDD Genel Müdürlüğü:- "Olayla ilgili teknik incelemeler devam etmekte olup idari tahkikat başlatılmıştır"

14 Mart 2019 Perşembe 16:26
Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması

ANKARA (AA) - TCDD Genel Müdürlüğünce, Ankara'nın Sincan ilçesinde akaryakıt yüklü trenin raydan çıkmasıyla ilgili teknik incelemelerin devam ettiği ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün İzmit-Ankara konvansiyonel demir yolu hattında işleyen 13112 sefer sayılı yük treninin saat 00.53'te Sincan doğu çıkış makasından geçişi sırasında, lokomotif ve 5 vagonunun raydan çıktığı anımsatıldı.

"Olayla ilgili teknik incelemeler devam etmekte olup, idari tahkikat başlatılmıştır." bilgisi verilen açıklamada, konvansiyonel demir yolu hattının yeniden tren işletmeciliğine açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Olay nedeniyle İzmir-Ankara hattında işlemekte olan 32005 sefer sayılı İzmir Mavi Treni yolcularının Eskişehir-Ankara seyahatleri YHT ile sağlanmıştır. Ankara-Polatlı-Ankara bölgesel trenlerinin seferleri iptal edilmiştir. Yüksek hızlı trenlerimiz ve Başkentray trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:26
  1. Akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması
  2. TCDD Genel Müdürlüğü

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