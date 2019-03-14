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Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması

Sincan'da raydan çıkan yük treni ve tanker vagonların yeniden demir yoluna yerleştirilmesi ve vagonlardaki mazotun boşaltılması için çalışmalar devam ederken, Atatürk Caddesi'nde trafik kontrollü olarak gerçekleştiriliyor

14 Mart 2019 Perşembe 15:25
Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde, akaryakıt yüklü trenin raydan çıktığı bölgede çalışmalar devam ederken, Atatürk Caddesi'nde trafik kontrollü sağlanıyor.

Raydan çıkan tren ve vagonların yeniden demiryolu hattına yerleştirilmesi ve gerekli onarım için TCDD ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yük treni ve tanker vagonların yeniden demir yoluna yerleştirilmesi ve vagonlardaki mazotun boşaltılması işlemi devam ederken, polis ekipleri de bölgede tedbirlerine devam ediyor.

Bu arada Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde de trafik kontrollü sağlanıyor.

- Olay

Gece saat 01.00 sıralarında Sincan Atatürk Mahallesi Çağlayan Alt Geçit'e 50 metre kala, konvansiyonel demir yolu hattında, doğu makasında lokomotif dahil 16 vagonlu yük treni raydan çıkmıştı.

Yük treninin makinistleri M.K. ve U.E. ise olayın ardından gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:25
  1. Akaryakıt yüklü tren
  2. Ankara'da akaryakıt yüklü trenin raydan çıkması
  3. TCDD

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