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Ankara'da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Kuzeykent Projesi'nde talep toplanan 809 konutun kurası gerçekleştirildi- Ankara'da talep toplanan Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacık'ta ise 11 Haziran'da kura çekimi yapılacak

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
Ankara'da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi yapıldı

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Kuzeykent Projesi'nde talep toplanan 809 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart'ta İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'da düzenlenen TOKİ tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinde kuralar başladı.

İlk kura, Ankara Kuzeykent Projesi'nde yer alan 809 konut için yapıldı. Kura töreni bugün Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kurada isimlerinin okunduğunu duyan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- Projeyle vatandaşlar yeşil alanla daha çok buluşacak

Kuzeykent Projesi ile yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Proje, içinde barındırdığı ticari, kültürel, eğitim, sağlık, spor, ibadet yapıları ve tesisleriyle her türlü ihtiyaca cevap verirken Ankara'nın yaşayan en büyük rekreasyon alanı olacak.

Kuzeykent Projesi'nde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanlar bulunuyor.

Projeyle vatandaşlar yeşil alanla daha çok buluşacak. 700 bin metrekare alan üzerinde 76 bin ağaç, 5 milyon çalı yer alıyor.

Kuzey Yıldızı rekreasyon alanında ise 23 farklı büyüklükte süs havuzu, müzik ve dans eşliğinde ses-ışık ve su oyunu gösterilenin yapılmasına imkan veren havuz, 2 giriş kapısı, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araç kapasiteli açık otopark, yaşlılar merkezi 5 bin kişilik amfi, nikah ve düğün salonu bulunuyor.

- Bütün sosyal ihtiyaçlar karşılanacak

Kuzeykent Projesi çok yönlü ve vatandaşların bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapıldı. Proje içerisinde, yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları yer alıyor.

Çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlarıyla çocuklar yeşille iç içe bir yaşama kavuşuyor.

Öte yandan Ankara'da talep toplanan Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacık'ta ise 11 Haziran’da kura çekimleri gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
  1. 50 bin yeni sosyal konut projesi
  2. TOKi
  3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

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