Ankara'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın Yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Çoğunlukla Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı binada çıkan yangın üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında A.K. ve M.Z. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri süren şüphelilerden birinin, atık kağıt işçilerinin "patronu" konumunda olduğu öğrenildi.

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