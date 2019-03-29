Ankara'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın
Yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı29 Mart 2019 Cuma 20:00
ANKARA (AA) - İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Çoğunlukla Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı binada çıkan yangın üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında A.K. ve M.Z. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri süren şüphelilerden birinin, atık kağıt işçilerinin "patronu" konumunda olduğu öğrenildi.
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