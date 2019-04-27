Ankara’da 30 litre sahte içki ele geçirildi
Ankara’da bir eve düzenlenen operasyonda 30 litre sahte içki ele geçirildi.27 Nisan 2019 Cumartesi 21:24
Ankara’da bir eve düzenlenen operasyonda 30 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri eve düzenledikleri operasyonda 30 litre sahte içki, 7 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan araç gereçler ele geçirdi. Evde bulunan S.K., R.K. ve M.D. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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