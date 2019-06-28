0553 313 94 23

Ankara'da 3 kişi yangından son anda kurtarıldı

Çankaya'da 4 katlı bir apartmanın üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

28 Haziran 2019 Cuma 05:14
Ankara'da 3 kişi yangından son anda kurtarıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da 4 katlı bir apartmanın üst katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evdeki 3 kişi son anda kurtarıldı.

Çankaya Bülbülderesi Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki bir dairede yangın çıktı.

Caddede devriye atan polis ekipleri yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Dumanı fark edip uyanan apartman sakinleri de binanın doğal gaz vanasını kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıktığı dairede oturan 3 kişi ile evdeki 3 kedi yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangından dolayı mahalle sakinlerinin de panik yaşadığı görülürken evde maddi hasar oluştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 05:14
  1. Ankara
  2. apartman
  3. evcil hayvan
  4. kedi
  5. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Bankasından yoksulluğun azaltılması için Endonezya'ya 300 milyon dolar kredi
    1. Dünya Bankasından yoksulluğun..
    2. Fatih’teki yabancı uyruklu kadını..
    3. Ankara'da 3 kişi yangından son anda..
    4. G20 zirvesi bugün başlıyor
    5. Büyük skandal! Şehitlere 'gerizekalı'..
    6. Adalet Bakanlığı 5 bin 970 personel..
    7. Kendine bombacı süsü veren fırıldak..
    8. Elazığ’da silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü..
    9. ABD Kongresinden mültecilere yardım..
    10. Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van..
    11. D-100 Karayolunda zincirleme trafik..
    12. Avusturya’da patlama sonucu çöken..
    13. Suriye sınırına komando takviyesi
    14. Başkan Erdoğan'dan Sinop Nükleer..
    15. NSU cinayetleri aydınlığa kavuşmadı
    16. "Filistin alınıp satılacak bir mal..
    17. Yurt dışına işçi götürme vaadiyle..
    18. Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehitler..
    19. Tunus'taki iki saldırıyı DEAŞ üstlendi
    20. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    21. MSB: “Koşu testinde rahatsızlanan..
    22. Cinayete kurban giden öğretmenin..
    23. MSB: “Silah kazası sonucu 1 asker..
    24. Almanya'da yeni vatandaşlık yasa..
    25. Hakkari'den acı haber! Silahı kazara..
    26. Kimyasal madde deposunda patlama!
    27. MHP'li vekil paylaştı! Japon..
    28. Koşu testi esnasında rahatsızlanan..
    29. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    30. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...