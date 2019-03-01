0553 313 94 23

Ankara'da 3 ayrı trafik kazası meydana geldi

Başkent’te 3 ayrı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Keçiören ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce alt geçit duvarına sonra da karşı yönden gelen bir otomobile çarparak takla attı. Yenimahalle’de bir taksi hatalı sollamada tır ile kaldırım arasında sıkıştı. Altındağ’da ise bir kadın sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak yaralandı.

01 Mart 2019 Cuma 06:54
Ankara'da 3 ayrı trafik kazası meydana geldi

Başkent’te 3 ayrı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Keçiören ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce alt geçit duvarına sonra da karşı yönden gelen bir otomobile çarparak takla attı. Yenimahalle’de bir taksi hatalı sollamada tır ile kaldırım arasında sıkıştı. Altındağ’da ise bir kadın sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak yaralandı.

 

Ankara Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 715. Cadde üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İdris U.’nun kullandığı 02 HZ 383 plakalı otomobil, Bağlum’dan Yozgat Bulvarı yönünde ilerlediği sırada, kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına ve karşı yönden gelen Emrah P.’nin kontrolündeki 06 T 6992 plakalı taksiye çarptı. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü İdris U. ile araçta bulunan annesi Ayşe U. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılan anne ve oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

Diğer bir kaza ise, saat 03.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.S.’nin kullandığı 06 T 2903 plakalı taksi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı Mevlana Bulvarı’na bağlayan varyantta, Veli Ş.’nin hakimiyetindeki 06 BE 9116 plakalı kamyonu sollamak isterken tır ile kaldırım arasına girdi. Kaldırıma çıkan otomobil burada sıkıştı. Kazada yaralanan taksi şoförü A.S., ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Öte yandan 3’üncü kaza, saat 05.00 sularında Ankara Altındağ İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple 06 YA 6788 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü N.C., orta refüjde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen araçta yaralanan kadın sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay mahalline gelen polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 06:54
  1. Yozgat
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İDO seferlerine fırtına engeli
    1. İDO seferlerine fırtına engeli
    2. Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan..
    3. CHP’nin psikolojisi bozuldu!
    4. Kılıçdaroğlu'nu zora sokan soru!
    5. Ankara polisinden "milyon dolarlık"..
    6. Fatih’te apartman dairesinde yangın: 1..
    7. 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu
    8. Merkez Bankası faizi düşürecek mi?..
    9. Ankara'da 3 ayrı trafik kazası meydana..
    10. İnternet üzerinden yasa dışı bahis..
    11. Mucize takla atan araçtan burnu bile..
    12. Tren kazalarındaki ihmale "idam" teklifi
    13. Guaido'dan Venezuela petrolünü özel..
    14. ABD'den nükleer teknoloji transferine..
    15. Galata Kulesi yeşerdi!
    16. İtalyanlar Türk ürününe savaş açtı!..
    17. Binlerce çalışana müjde! Tek seferde 2..
    18. Milyonlarca liralık vurgun anı..
    19. Bangladeş "Arakanlı mülteci kabul..
    20. Korku dolu anlar! Önce patlama oldu,..
    21. ’Kemendi’ çökertildi! Çete liderinden..
    22. Gece yarısı korkunç olay
    23. İstanbul'un göbeğinde dehşet anları.....
    24. ABD'nin çağrısına Rusya ve Çin'den veto
    25. Kuyumcuda katliam yapmıştı... Mesleği..
    26. Fatih’te apartman dairesinde yangın..
    27. Endonezya yine sallandı
    28. Ankara'da aynı noktada 30 dakika..
    29. Euro-Med, BM'nin raporundan memnun
    30. Mısır'daki tren kazalarındaki ihmale..
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti