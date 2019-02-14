0553 313 94 23

Ankara’da 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi yapıldı

2.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
Ankara’da 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi yapıldı

2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirildi.


Siber güvenlik sektöründeki gelişmelerin değerlendirileceği 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirildi. Zirvede siber güvenlikle ilgili toplumun tüm katmanlarında farkındalık oluşturulması amacıyla yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planları tartışıldı. Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Ortayatırtmacı, “Mobil Ağlarda Siber Güvenlik” başlıklı oturumda konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "(Helikopter kazası) Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"
    1. MSB: "(Helikopter kazası)..
    2. Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS..
    3. Sevgililer Günü’nde mutluluğa ‘evet’..
    4. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    5. Aktaş: “Bursa’nın tarihini ve tâlihini..
    6. Terör propagandasından yargılanan HDP..
    7. Vali Masatlı’dan köy ziyaretleri
    8. Düzce Barosu, kan ve kök hücre bağışı..
    9. KİTAM Sohbetleri’nin bu ay ki konusu:..
    10. Irak'ın ABD askerlerine karşı tutumu..
    11. POYD yeni üyelerine belgeleri sunuldu
    12. Amed Sportif Faaliyetler’de Uşak maçı..
    13. Hananey'den "yabancı istihbarat"..
    14. Sözcü ve Cumhuriyet’i ETS Tur besliyor
    15. Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı..
    16. Sevgililer en çok cep telefonu hediye..
    17. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    18. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    19. Kartallı kadınlar için yeni bir terapi..
    20. Can dostlar için Osmangazi’den örnek..
    21. Lale Manço: “ Barış, vefatından 20 yıl..
    22. İYİ Parti FETÖ’nün çiftliğine dönüştü!
    23. Putin'den Suriye'de Türkiye ile "iş..
    24. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı..
    25. Büyükorhan’da kapanan yollar açıldı
    26. Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak için..
    27. Sharapova, Indian Wells'ten çekildi
    28. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    29. Çocuklar, profesyonel sporcu ve..
    30. Kapadokya’da o otel inşaatı yıkılıyor
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir