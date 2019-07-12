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Ankara'da 2. el oto pazarının açılması görüşüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Pursaklar'da 2. el otomotiv satışlarının yapılabileceği açık oto pazarı yerinin tahsis edilmesini görüştü

12 Temmuz 2019 Cuma 19:29
Ankara'da 2. el oto pazarının açılması görüşüldü

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Pursaklar'da 2. el otomotiv satışlarının yapılabileceği açık oto pazarı yerinin tahsis edilmesini ele aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında temmuz ayı beşinci oturumunda toplanan Belediye Meclisi, geçen toplantının tutanağını oylayarak, gündemde olan önergeleri görüştü.

Gündem dışı açıklamalarda bulunan Yavaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yılı olduğunu anımsatarak, şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

Yavaş, demokrasilerde tek gücün millet olduğuna işaret ederek, belediye olarak, 15 Temmuz'da kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ve bu konuda çalışma yapacak kurumlara gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Başkanlık yazısı ile meclise ilave madde olarak sunulan önergede, Pursaklar ilçesindeki otomotiv, ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin yanında 100 bin 78 metrekarelik alanın, komisyonun uygun görmesi halinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 10 yıllığına kiraya verileceği belirtildi.

Oy birliğiyle incelenmek üzere Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na sevk edilen önerge hakkında görüşlerini belirten Başkan Yavaş, Otonomi esnafının 2. el oto pazarı konusunda talepte bulunduğunu ifade ederek, projenin hayata geçmesiyle esnafların ve belediyenin gelir elde edeceğini vurguladı.

Başkan Yavaş, önceden planlanan randevuları dolayısıyla gündemin geriye kalan maddelerinin oylanması için koltuğunu Meclis Başkanvekili Fatih Ünal'a devretti.

AK Parti ve CHP grupları adına söz alan meclis üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin mesajları paylaştı.

Ayrıca, gündem dışı söz alan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da 15 Temmuz'da ilçesinin yaptığı fedakarlıkları hatırlatarak, 16 Temmuz'da, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin açılışını yapacaklarını kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 6 Ağustos Salı günü saat 18.00'de toplanacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:29
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