Ankara'da 2 belediye otobüsü çarpıştı Başkentte 2 belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Başkentte iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Mamak Caddesi'nde, B.Ö'nin kullandığı 06 BE 1967 plakalı ve E.G'nin yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı belediye otobüsleri çarpıştı. Kazada, otobüslerdeki 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.