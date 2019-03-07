Ankara'da 2 belediye otobüsü çarpıştı
Başkentte 2 belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı07 Mart 2019 Perşembe 11:38
Başkentte iki belediye otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mamak Caddesi'nde, B.Ö'nin kullandığı 06 BE 1967 plakalı ve E.G'nin yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı belediye otobüsleri çarpıştı.
Kazada, otobüslerdeki 5 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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