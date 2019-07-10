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Ankara’da 16 katlı binada korkutan yangın

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 160 dairenin bulunduğu 16 katlı binanın dış cephesinde yangın çıktı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:58
Ankara’da 16 katlı binada korkutan yangın

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 160 dairenin bulunduğu 16 katlı binanın dış cephesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde bulunan site içindeki 16 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bütün binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 23:58
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