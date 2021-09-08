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Korona Virüs Ankara’da 12 yaş ve üstü çocuklar aşılanıyor
Korona Virüs

Ankara’da 12 yaş ve üstü çocuklar aşılanıyor

Ankara’da 12 yaş ve üstü çocukların Kovid-19 aşılaması devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 20:17:00 -
Ankara’da 12 yaş ve üstü çocuklar aşılanıyor

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında, 12 yaş ve üstündeki çocukların tercihe bağlı aşılamaları devam ediyor.

Kovid-19 aşılarında yaş sınırının, 12 ve üstündekilere çekilmesinin ardından isteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.

Bu kapsamda, aşıların uygulandığı Ankara Şehir Hastanesi içindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine velileriyle gelen 12 yaş ve üstündekiler ilk doz aşılarını yaptırıyor.

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