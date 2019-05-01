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Ankara'da 1 Mayıs etkinliği

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başkentteki etkinlikler kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerinde Atatürk Kültür Merkezi yakınında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na gelmeye başladı- Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Anadolu Meydanı'ndaki etkinliklerde 5 bin 800 polis görev yapıyor

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:20
Ankara'da 1 Mayıs etkinliği

ANKARA (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başkentte düzenlenen etkinlikler kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yakınında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na gelmeye başladı.

Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek açık hava toplantısı öncesi meydana çıkan yollar, sabahın erken saatlerinden itibaren trafik ekipleri ve bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı.

Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı.

Etkinlik kapsamında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki AKM'nin yanında toplanan gruplar, üzerlerinin aranmasının ardından Anadolu Meydanı'na giriş yapmaya başladı.

Yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle, etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen etkinliklerde, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden 5 bin 800 emniyet mensubu görev yapacak.

Bunun yanı sıra etkinlikler hava araçlarıyla sürekli kontrol edilecek.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:20
  1. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  2. Anadolu Meydanı

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