Ankara/Çankaya’da 6+1 dubleks daire icradan satılıktır
Ankara 32. İcra Dairesi, Çankaya’da bulunan 6+1 asansörlü ve otoparklı dubleks daireyi 740 bin TL’ye satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ankara İl, Çankaya İlçe, 25352 Ada, 1 Parsel, SANCAK Mahalle/Köy, 3.kat 9 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu meskenin bulunduğu bina, 2 bodrum, zemin, 3 normal kat ve çatı arası kattan oluşmaktadır.
Satışa konu taşınmazın ilk ihalesi 07.04.2021 tarih ve saat 12:15’te 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA’da yapılacak.
İhaleye konu taşınmaz ilk ihalede satılmaması halinde
07.05.2021 günü saat 12.15’te ikinci artırmaya çıkacak ve malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunacak.
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