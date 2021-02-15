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Konut Projeleri Ankara/Çankaya’da 6+1 dubleks daire icradan satılıktır
Konut Projeleri

Ankara/Çankaya’da 6+1 dubleks daire icradan satılıktır

Ankara 32. İcra Dairesi, Çankaya’da bulunan 6+1 asansörlü ve otoparklı dubleks daireyi 740 bin TL’ye satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:03:00 -
Ankara/Çankaya’da 6+1 dubleks daire icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ankara İl, Çankaya İlçe, 25352 Ada, 1 Parsel, SANCAK Mahalle/Köy, 3.kat 9 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu meskenin bulunduğu bina, 2 bodrum, zemin, 3 normal kat ve çatı arası kattan oluşmaktadır.

Satışa konu taşınmazın ilk ihalesi  07.04.2021 tarih ve saat 12:15’te 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA’da yapılacak.

İhaleye konu taşınmaz ilk ihalede satılmaması halinde

07.05.2021 günü saat 12.15’te ikinci artırmaya çıkacak ve malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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