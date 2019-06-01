Ankara Zabıtasından bayram denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği şekerleme, tatlı, unlu mamul üretim ve satışını yapan iş yerleri ile pastanelere yönelik denetimlerini artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öncelikle halk sağlığının gözetilmesine yönelik talimatı doğrultusunda harekete geçen Ankara Zabıtası, Ramazan Bayramı nedeniyle özellikle gıda sektörü denetimlerine hız verdi.

"Öncelik hijyen ve halk sağlığı"

Başkentin birçok noktasında denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası, hijyen koşullarından çalışanların kılık kıyafet temizliğine, gramajdan etiket kontrolüne kadar denetim yapıyor. Hijyen kurallarına uygun olmayan iş yerleri ile imalathanelerde titiz bir denetim gerçekleştiren ekipler, yaptıkları kontrollerde sağlık koşullarını yerine getiren işletmelere teşekkür ediyor.

Kurallara uymayanlara taviz yok

Eksiklikleri olan işletme sahiplerini önce uyaran, uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapan Zabıta ekipleri, sağlıksız ortamlarda üretim yapan işletmeleri de tek tek tespit ediyor. Merdiven altı üretim başta olmak üzere hijyen kurallarını hiçe sayan işletmelere para cezasından faaliyetten men etmeye kadar yaptırım uygulanıyor.