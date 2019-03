Ankara yerel seçim 2019 son dakika sonuçları | Ankara Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

Cumhur ittifakı ile Millet ittifakının baş başa yarıştığı Ankara 2019 yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhur ittifakı ayadı Mehmet Özhaseki ile Millet ittifakı adayı Mansur Yavaş’ın yarıştığı Ankara yerel seçim sonuçları 2019 an ve an haberimizde. Ankara ilçe seçim sonuçları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi hangi belediyeleri kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Ankara seçim sonuçları ve oy oranları araştıran vatandaşlar en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. Ankara yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Ankara yerel seçimler sonuçları, 2019 Ankara yerel seçim sonuçları, Cumhur ittifakı, Millet ittifakı oy oranları son dakika. 31 Mart Yerel Seçim sonuçları İl genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi seçim sonuçları. Ankara büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Ankara, Ankara Büyükşehir 2019 yerel seçim sonuçları sorgula.

2019 Ankara seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye'nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019'a 12 parti girmekte.

AK Parti Ankara yerel seçim sonuçları 2019, CHP Ankara yerel seçim sonuçları 2019, MHP Ankara yerel seçim sonuçları 2019, İYİ Parti 2019, HDP Ankara yerel seçim sonuçları 2019, DSP, Saadet Partisi

Akyurt belediye seçim sonuçları 2019, Akyurt yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Ayaş belediye seçim sonuçları 2019, Ayaş belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Bala belediye seçim sonuçları 2019, Bala yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Beypazarı belediye seçim sonuçları 2019, Beypazarı yerel seçim sonuçları 2019, Çamlıdere yerel seçim sonuçları, Ankara Çubuk belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Çubuk yerel seçim sonuçları 2019, Elmadağ belediye seçim sonuçları 2019, Elmadağ yerel seçim sonuçları 2019 Ankara, Ankara Evren belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Güdül yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Güdül belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Haymana belediye seçim sonuçları 2019, Haymana yerel seçim sonuçları 2019, Kahramankazan belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Kahramankazan yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Kalecik belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Keçiören belediye seçim sonuçları 2019, Keçiören yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Kızılcahamam belediye seçim sonuçları, Kızılcahamam yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Mamak belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Mamak yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Polatlı belediye seçim sonuçları 2019, Polatlı yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Sincan belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Sincan yerel seçim sonuçları 2019, Ankara Şereflikoçhisar belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Yenimahalle belediye seçim sonuçları 2019, Ankara Yenimahalle yerel seçim sonuçları 2019,

YSK 2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr'de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Ankara seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Ankara Büyükşehir belediye başkan adayları

AK Parti Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki,

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş,

Saadet Partisi (SP) Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Doğan,

Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Haydar Yılmaz oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSK'nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz buradan öğrenebilirsiniz.

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

MHP Ankara ilçe belediye başkan adayları

Etimesgut: Enver Demirel

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları

Çankaya: Alper Taşdelen

Yenimahalle: Fethi Yaşar

Mamak: Adnan Demirci

Etimesgut: Celal Çelik

Ayaş: Ali Başkaraağaç

Elmadağ: Adem Barış Aşkın

Güdül: Sevilay Akyüz

Haymana: Hacı Aysu

Kalecik: Hamza Alper Gümüş

Polatlı: Sami Çay

Saadet Partisi (SP) Ankara ilçe belediye başkan adayları

Akyurt: Yasin Çiftçi

Altındağ: Cemal Sertkaya

Ayaş: Cengiz Zeyrek

Bala: Soner Dalkıran

Beypazarı: İbrahim Demir

Çamlıdere: Mehmet Mermer

Çankaya: Hasan Çıplak

Çubuk: Süleyman Haksever

Elmadağ: Nuri Yurdakul

Etimesgut: Hakan Polat

Evren: Yusuf Yiğiter

Gölbaşı: Halil Adıgüzel

Güdül: Mehmet Avcı

Haymana: Aytekin Yüzer

Kahramankazan: Erol Öztürk

Kalecik: Mustafa Türkmen

Keçiören: Davut Açıkgöz

Kızılcahamam: Sedat Barun

Mamak: Seyit Mehmet Karagülle

Nallıhan: Murat Gür

Polatlı: Nasuh Reşat Ayar

Pursaklar: Muammer Gülap

Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal

Yenimahalle: Mehmet Şahin

DSP Ankara ilçe belediye başkan adayları

Akyurt: Hanife Uludağ

Altındağ: Aydın Solhan

Ayaş: Ali Korçeren

Bala: Ejder Onursal

Beypazarı: Mehibe Çakmak

Çubuk: İsmail Hakkı Çetin

Elmadağ: Remzi Işıkdan

Etimesgut: Necati Şeyhoğlu

Evren: Halit Baykal

Gölbaşı: Abdullah Ayan

Güdül: Mustafa Çalışkan

Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya

Kalecik: Yaşar Güner

Keçiören: Kenan Üşenmez

Kızılcahamam: Rana Zengi

Mamak: Ali Türksoy

Polatlı: Mahir Akkar

Pursaklar: Ekrem Avanaş

Sincan: Mahmut Akyol

Şereflikoçhisar: Kenan Seven

İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları İ

Akyurt: Selami Ünür

Altındağ: Hasan Yalçıntaş

Bala: Necati Deli

Beypazarı: Veysel Ayık

Çamlıdere: Vefa Peçenek

Çubuk: Mustafa Aydos

Gölbaşı: Mahmut Aksoy

Güdül: Nurullah Ünsal

Kahramankazan: Fazıl Köremezli

Keçiören: Güçlü Şenel

Kızılcahamam: Coşkun Ünal

Nallıhan: Abdulfettah Güngör

Pursaklar: Hüseyin Burgaz

Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı

Sincan: Mehmet Arslan

BBP Ankara ilçe belediye başkan adayları

Sincan: Sabri Öz

Kalecik: Filiz Ulusoy

Çubuk: Hayrettin Bal

Gölbaşı: Serkan Yüksel

Altındağ: Enver Yılmaz

Polatlı: İsmail İlbağa

Etimesgut: Orhan Bozkurt

Akyurt: Lütfü Ercan

Pursaklar: Ebubekir Aktaş

Vatan Partisi Ankara ilçe belediye başkan adayları

Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür

Altındağ: Sefa Koçoğlu

Akyurt: Emilhan Güçlü

Ayaş: Hasan Dönmez

Bala: Engin Baybaş

Beypazarı: Filiz Kayaönü

Çamlıdere: Cem Karaca

Çankaya: Fırat Kayaönü

Çubuk: Dursun Keskin

Elmadağ: Yılmaz Şekerbay

Etimesgut: Gülser Bektaş

Evren: Kurtuluş Özgür Yıldız

Güdül: Bahri Erdem

Gölbaşı: Ergül Bezci

Haymana: Abdulkadir Uludağ

Kahramankazan: Aysel Timuroğlu

Kalecik: Timuçin Yarkın

Keçiören: Murat Ünal

Kızılcahamam: Sevim Deligöz

Mamak: Şen Yazgan

Nallıhan: Celal İlhan

Sincan: Perihan Karagöllü

Pursaklar: Agah Kutlu

Şereflikoçhisar: Altay Yücel

BTP Ankara ilçe belediye başkan adayları

Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak

Altındağ: Haydar Yıldız

Ayaş: Turgut Karadere

Bala: Bayram Güzel

Beypazarı: Aşur Özer

Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan

Çankaya: Murat Özilhan

Çubuk: İzzet Yaşar

Elmadağ: Abidin Uluyol

Etimesgut: Salih Türkyılmaz

Evren: Asım İnce

Gölbaşı: Mehmet Erkul

Güdül: Ömer Kılıç

Haymana: Cevdet Ayık

Kızılcahamam: İhsan Çetin

Kahramankazan: Mahir Ceylan

Kalecik: Zeki Mercan

Keçiören: Mevlüt Emre Vona

Mamak: Hüseyin Kuloğlu

Nallıhan: Rukiye Bıyıklı

Polatlı: Fahri Yılmaz

Pursaklar: Selim Oktay

Sincan: Okan Özgür Özturan

Şereflikoçhisar: Ali Şen

Yenimahalle: Faik Ünal Silier

HDP Ankara ilçe belediye başkan adayları

Bala: Bülent Akbaş

Çankaya: Filiz Kerestecioğlu

Haymana: Tülay Serbest

Keçiören: Diyadin Fırat

Polatlı: Soner Özalp

DP Ankara ilçe belediye başkan adayları İ

Çankaya: Abdullah Canbulat

Yenimahalle: Mert Demirhan

Keçiören: Hatice Özkan

Altındağ: Murat Gedikbaş

Kahramankazan: Ali Zafer Topşir

Haymana: Levent Koç

Polatlı: Birol Gökçe

Sincan: Mehmet Can

Mamak: Arif Varmış

Gölbaşı: Volkan Akpınar

Pursaklar: Çağrı Boyacı

Ayaş: Hayri Yorulmaz

Türkiye Kominist Partisi Ankara ilçe belediye başkan adayları

Ankara Büyükşehir: Fatma Korur

Keçiören : İsmail Mürşil

Altındağ: Yusuf Şaylan

Sincan: Nadir Bakkal

Bağımsız Ankara büyükşehir belediye başkan adayları

Sabit Tekin

Mehmet Cerit

Meriç Meydan

Mehmet Hoşoğlu

Recep Gökyer

Bağımsız Ankara ilçe belediye başkan adayları

Mamak:

Ümit Kızılpınar

Mustafa Güner

Altındağ:

Murat Kandemir

Pursaklar:

Cemil Yanık

Ankara büyekşehir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 44.9

CHP % 43.8

MHP % 7,8

BBP % 1.3

HDP % 0,9

Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.8

MHP % 39.9

CHP % 3.1

SP % 1.4

Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 56.6

MHP % 19.1

BBP % 17.4

CHP % 4.8

Kahramankazan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.4

MHP % 42.1

CHP % 2.4

Sincan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.7

MHP % 29.0

CHP % 9.0

BBP % 1.7

Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47.4

AK Parti % 42.8

CHP % 5.5

HDP % 2.0

Haymana 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 42.4

AK Parti % 39.1

HDP % 7.2

MHP % 4.2

Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.8

MHP % 41.4

CHP % 12.2

SP % 1.2

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2

Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47.9

CHP % 34.3

MHP % 16.5

SP % 0.7

Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.4

MHP % 33.8

CHP % 10.6

HDP % 1.4

Güdül 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 40.3

MHP % 20.7

Bağımsız % 11.5

BBP % 14.8

CHP % 4,0

Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46.3

MHP % 32.7

CHP % 16.7

HDP % 2.4

SP % 0.9

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

Oy verme saatleri YSK hangi il saat kaçta oy verecek?

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi. Kararda, bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı illerdeki oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, ilgili kanunda belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu kararla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ancak o günlerde ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal amaçlı faaliyetler yürüten birçok derneğin kuruluşuna öncülük etti. Bunlardan bir tanesi Kayseri'de ilk defa aşevi faaliyetlerinin başlatılmasıdır. Bir diğeri ise, öğrencilere karşılıksız burs temini ile kış aylarında dar gelirliler için yakacak fonu gibi hayır faaliyetleri oldu. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile ülkeye örnek oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını da yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden tarih-kültür mirasına kazandırılmasında büyük rol oynadı. Özhaseki, AK Parti'den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, iyi düzeyde İngilizce-Arapça bilmektedir.

Mansur Yavaş kimdir?

23 Mayıs 1955 Ankara Beypazarı'nda dünyaya gelen Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda okudu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerliğinin ardından Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı.

Siyasete genç yaşlarda başlayan Mansur Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup %51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı olan Yavaş, Tarihî Beypazarı Konakları'nın restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

2004 Yerel Seçimler'inde %55 oy oranı ile yeniden Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Birçok ödül alan ve 3 dönem belediye başkanlığı yapan Yavaş, MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi. 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edilen Mansur Yavaş, ardından 2014 Yerel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçildi. 2014 Yerel Seçimleri'ni ikincilikle bitiren Mansur Yavaş, 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den de istifa etti. 18 Aralık tarihinde bir kez daha CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.