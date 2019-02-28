Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Susuz ve Ata sakinleriylebir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Susuz ve Ata mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Önce Susuz’da bulunan Liva Göksu konutlarını, ardından da Ata Mahallesi’ndeki Dilara ve Arıkovanı 6 sitelerini ziyaret eden Yaşar, köy içi imar planlarının tamamlandığını, bölgenin eksiklerinin ivedilikle giderileceğini müjdeledi. Başkan Yaşar, “2009’dan önce kooperatifler şeklinde kurulan ve gözden ırak olan Ata Mahallemiz yaptığımız yatırımlarla şimdi Yenimahalle’nin gözbebeği oldu” dedi.

Ata’ya yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır

Bölge sakinleriyle uzun uzun sohbet ederek yeni dönem projelerini de anlatan Başkan Yaşar “2009’da ilk belediye başkanı seçildiğimde eski Susuz, bugün Ata olarak ayrılan mahallemizde doğru dürüst asfalt, kaldırım yoktu. Her yer çamur içerisindeydi. Bir tane yeşil alan yoktu. Belediye adına yapılan tek bir iş yoktu. O günden bu günlere geldik. Geldiğimde söz vermiştim. Hepsini bir bir yerine getirdim. Şimdi Ata; yollarıyla, kaldırımlarıyla, parkları ve yeşil alanlarıyla, kültür merkeziyle, sağlık ocağıyla, ek hizmet binasıyla, YENİMEK kurs merkeziyle, İkinci Bahar Yaşam Merkeziyle, kütüphanesiyle, muhtarlık binasıyla, pazar yeriyle, taksi duraklarıyla, camileriyle Ankaralıların yaşamaktan onur duyduğu bir gözde bir mahalle oldu. Yaptık yine yapacağız” dedi.

Başkan Yaşar’dan yüzme havuzu ve kreş müjdesi

Susuz Köy içi imar planlarının bittiğini de müjdeleyen Başkan Yaşar, Susuz Köyü bizim gelişme alanımız ve kısa zaman içerisinde Ata Mahallesi gibi diğer tüm mahallelerimiz gibi ivedilikle eksikleri tamamlanacak. Diğer bölgelerde olup da bu bölgemizde olmayan 2 yatırım kaldı. Yerel seçimlerin hemen ardından Ata Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri ile Ata Gündüz Bakımevi ve Anaokulunu bölge halkımıza kazandıracağız” diye konuştu.

Site yönetiminden Yaşar’a jest

Gittiği her sitede mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Yaşar’a Arıkovanı 6 Sitesi yönetimi de küçük bir sürpriz yaptı. Samimiyeti, yapıcı ve birleştirici tutumu, başarılı çalışmaları için Yaşar’a teşekkür eden site sakinleri, yaptırdıkları 10. Yıl Pastası ile “Birlikteliğimiz daim olsun” mesajı verdi.