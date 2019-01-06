Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin 7 Ocak Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji başta Ankara olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olacak olan yoğun kar yağışı nedeniyle uyarı üstüne uyarıda bulunuyor. Ankara'da kar yağışının yarın da etkili olacak olmasıyla birlikte öğrenci ve veliler yarın Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği Ankara'da okullar yarın tatil olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin yarın Ankara'da kar tatili var mı? Ankara Valiliği yarın okullar tatil mi? Sorularını sormakta. Ankara Valisi Vasip Şahin'in Ankara’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Twitter'da bir açıklaya yaptı mı? İşte detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelininde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleriyle Erzurum, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara’da sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu. Kar yağışı nedeniyle ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de gerekli önlemleri aldı. Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda yol tuzlama çalışması yaptı.

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Vatandaşların, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugün kar yağışı Ankara'da devam edecek. Kar yağışının yarın da etkili olacak olmasıyla birlikte öğrenci ve veliler yarın Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da okullar yarın tatil olacak mı? Yarın Ankar'da kar tatili var mı? Ankara Valiliği yarın okullar tatil mi? Sorularını sormakta. Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Twetter üzeinden resmi bir açıklama yapmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisine göre, Ankara Valiliğinden yarın 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Sorusuna ilişkin resim bir cevap vermesi bekleniyor. Ankara Valisi Vasip Şahin'den tatil açıklaması geldiğinde haberimizde olacak.