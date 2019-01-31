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Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! 4 gözaltı

Ankara ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:16
Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu! 4 gözaltı

Ankara merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamu iktisadi işletmeleri ve özel sektör çalışanı olan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 7 kişi hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlar sonucunda şüphelilerden 4'ünün yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. FETÖ operasyonu
  4. Terörle Mücadele

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