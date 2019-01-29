0553 313 94 23

Ankara ve İstanbul'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul'da da FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 Ocak 2019 Salı 10:06
Ankara ve İstanbul'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucunda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

İstanbul'da da düğmeye basıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:06
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. Bylock

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye İran’dan petrol alımını durdurdu
    1. Türkiye İran’dan petrol alımını durdurdu
    2. İran ve Esed rejimi anlaştı
    3. Kayserispor'da Malatyaspor maçı..
    4. Meyve suyu ihracatı 250 milyon $’ı aştı
    5. ANALİZ - Çanlar İngiliz şirketleri..
    6. Bomba iddia: Binali Yıldırım bugün..
    7. Kenevir üretim başvurusu belgeleri..
    8. THY’den kabin memuru alımı
    9. Eşcinsel ordular geliyor!
    10. Peugeot, Retromobile Fuarı'nda 6..
    11. Yeni havaalanında teknoloji yarışı
    12. BM Özel Raportörü Callamard Suudi..
    13. Andy Murray ameliyat edildi
    14. Pekcan’dan tedbir açıklaması
    15. "İran'ı Suriye'den sadece Rusya..
    16. Trabzonspor'da kombineler tek maçlık..
    17. İGİAD’da Karahan’la devam kararı
    18. Mescid halısındaki 'gamalı haç' deseni!
    19. Gerilim ve komedi "Kapan"da buluşacak
    20. Ülkede köpek gezdirmek yasaklandı!..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı