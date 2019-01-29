Ankara ve İstanbul'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul'da da FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucunda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. İstanbul'da da düğmeye basıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

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