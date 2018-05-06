Ankara Valisi'nden sürpriz açıklama! Büyük müjde
Ankara Valisi Ercan Topaca, "Bu gece 00:00'a kadar özellikle konut ve iş yerlerinin ödemelerini yapacağız" dedi.06 Mayıs 2018 Pazar 22:14
Ankara'da yaşanan sel felaketinde zarar gören konut ve iş yerlerinin ödemelerinin bu gece 00.00'a kadar yapılacağını ifade eden Ankara Valisi Ercan Topaca, "Araçlarla ilgili ise kasko eşleştirmelerinin zaman alacağı için onları da yarından itibaren zararların karşılanması yönünde ödemeleri başlayacak" ifadelerini kullandı.
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