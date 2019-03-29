Ankara Valisi Vasip Şahin: "Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı var"
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29 Mart 2019 Cuma 10:32
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 yaralı var"
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