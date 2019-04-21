Ankara Valisi Şahin'den şehit ailesini ziyaret Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesini ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine ziyarette bulundu. Vali Şahin ve beraberindekiler, şehit piyade sözleşmeli er Kırıkcı'nın ailesinin Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'ndeki evine geldi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Şahin, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.