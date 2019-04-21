Ankara Valisi Şahin'den şehit ailesini ziyaret
Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesini ziyaret etti21 Nisan 2019 Pazar 21:06
ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine ziyarette bulundu.
Vali Şahin ve beraberindekiler, şehit piyade sözleşmeli er Kırıkcı'nın ailesinin Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'ndeki evine geldi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Şahin, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
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