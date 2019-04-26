Ankara Valisi Şahin’den Kızılcahamam ziyareti Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin’i belediye binası önünde Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Belediye Meclis üyeleri karşıladı.

Vali Vasip Şahin, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın makamında kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra Belediye Başkanı tarafından Şahin’e hediye takdimi yapıldı.

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