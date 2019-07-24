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Ankara Valisi Şahin’den Belaruslu diplomata saldırıyla ilgili açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Alexander Poganshev’ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili, “İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere göre olayın siyasi bir yönü yok” dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02
Ankara Valisi Şahin’den Belaruslu diplomata saldırıyla ilgili açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Alexander Poganshev’ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili, “İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere göre olayın siyasi bir yönü yok” dedi.


Edinilen bilgilere göre, Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Alexander Poganshev, komşusu olan emekli albay Mehmet Bayram ile saat 20.00 sularında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Bayram, yanındaki silahı ile müsteşar Poganshev’e birkaç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Pogashev, hastaneye kaldırıldı. Olayın faili Mehmet Bayram’ın ise aynı binada bulunan kız kardeşinin evine giderek olaya ait silahla intihar etti.


Hastaneye kaldırılan Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşar Alexander Poganshev’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Ankara Valisi Şahin’den açıklama


Ankara Valisi Vasip Şahin, Poganshev’in kaldırıldığı hastaneye geldi. Hastaneden çıkışta açıklama yapan Ankara Valisi Şahin, “Saat 20.00 sıralarında Yıldızevler Mahallesi’nde aynı apartmanda oturan, kız kardeşinin yanında bulunan bir emekli albay, komşusu olan BelarusBüyükelçiliğinde müsteşar olarak çalışan Alexander Poganshev isimli diplomatla münakaşa sonucunda silahla yaralıyor. Derhal hastaneye getirildi, ameliyata alındı. Müdahaleler yapıldı. Arkadaşlar ilgileniyorlar. İnşallah sağ salim aramıza döner” ifadelerini kullandı.


Vali Şahin, “Olayın faali olduğunu düşündüğümüz, 2010 yılında emekli olan albay aynı silahla kız kardeşine ait evde intihar etti. Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla konuyu araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere göre olayın siyasi bir yönü yok” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:02
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