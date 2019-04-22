Ankara Valisi Şahin’den 23 Nisan mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Şahin mesajında, “Taşıdığı mana itibariyle milletimizin bağımsızlık ruhunu temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümünü dünya çocuklarının da katılımıyla coşku içinde kutluyoruz. İstiklâl Savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından çocuklarımıza armağan edilen ve dünyadaki yegâne çocuk bayramı olan bu bayram; aziz vatanımızı her alanda en ileriye taşımak için yılmadan büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmamıza ve kenetlenmemize vesiledir” dedi.

“Geleceğimizin umudu sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin yarınlarısınız. Sadece Türk milletinin ve devletinin değil dünyanın geleceği için dünya çocukları ile el ele vererek sevgi, barış ve kardeşlik tohumları ekeceğinize inanıyoruz” diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum.”