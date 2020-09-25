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Korona Virüs Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları
Korona Virüs

Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları

Koronavirüste vaka sayıları artan Ankara'da Valilik yeni tedbirler aldığını duyurdu. Filyasyonda yanlış bilgilendirme yapan hakkında cezai işlem uygulanacağı kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:01:00 -
Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları

Tüm dünyada etkisini arttıran koronavirüse karşı Türkiye’de yeni tedbirlere gidildi.

Bazı ülkeler İran, Kanada ve Rusya başta olmak üzere, koronavirüste 2.dalga işareti yaparken, Türkiye’de tedbirleri elden bırakmayan bazı vatandaşlar süreci merak ediyor. Valiliklerden peş peşe salgın uyarısı geliyor.

Koronavirüs vakalarının arttığı Ankara’da Valilik tedbirler kapsamında yeni kararlara gitti.

Ankara Valiliği açıklamasında, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

Valilik tarafından, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanılarak gündemi konular değerlendirilip, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24/09/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Kurulumuzun 31/07/2020 tarih ve 2020/65 sayılı kararıyla evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulmuş, 17/08/2020 tarih ve 2020/68 sayılı kararıyla salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11/09/2020 tarih ve 2020/72 sayılı kararıyla da izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

Filyasyonda yanlış bilgilendirme

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