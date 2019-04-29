Ankara Valiliğinden "ses" uyarısı Ankara Valiliği, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan Salı günü 10.

Ankara Valiliği, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı uyarısında bulunuldu.

Valilikten Türk Havacılık Uzay Sanayii F-16 uçuş programına ilişkin yapılan açıklamada, "Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan 2019 Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında 4E çalışma sahasında (Mürted Hava Meydan Komutanlığı Kahramankazan) gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacaktır. Söz konusu uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşlarımızın endişeye kapılmaması için bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

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