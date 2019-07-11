0553 313 94 23

Ankara Valiliğinden hastanede kimyasal madde dökülmesiyle ilgili paylaşım

Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde giriş katta kimyasal madde döküldü.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:07
Ankara Valiliğinden hastanede kimyasal madde dökülmesiyle ilgili paylaşım

Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde giriş katta kimyasal madde döküldü. Olayda gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığının açıklamasının ardından Ankara Valiliği de konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.


Etlik Zübeyde Hanin Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, tedbiren hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve takviye ambulanslar gönderildi. Gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı.


Görgü tanığı Fatmanur Terlebelen, "Hastayım burada sıramı bekliyordum bir anda bizi çıkardılar, ilk başta ne olduğunu anlamadık. İlk önce gaz kaçağı var dediler ondan sonra birisi tüp düşürmüş diye anlatıldı. İçeride 4 kişi bayılmış zaten. Bizi de anında dışarı çıkardılar. Hastanenin ön girişinde oldu” dedi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir. Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.


Ankara Valiliği de konuya ilişkin Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Valilik, Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Laboratuvarında içinde ’formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan 19 personelin etkilendiğini,tedavilerine devam edildiğini ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Laboratuvarında ’formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 19 personelin tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Gerekli tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene Velimeşespor’un grubu ve rakipleri belli oldu
    1. Ergene Velimeşespor’un grubu ve..
    2. Sinop’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    3. Görme engelli atletler, Ankara'da..
    4. CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti!..
    5. Zehir tacirlerine geçit yok
    6. Karayolunda başıboş hayvanlar trafiği..
    7. Başkan Demir: “Dünyaya örnek olacağız”
    8. Kick boks sporcularına sürpriz moral..
    9. Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5...
    10. Şanlıurfa Piazza’da çizgi film..
    11. Ayvalık Kent Konseyi’nin yeni Başkanı..
    12. Yer: Konya'nın Meram ilçesi! Anne ve..
    13. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt AA'ya..
    14. Diyarbakır Güngüşspor’da hoca tamam
    15. Çalınan motosikletini 150 metre..
    16. Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden..
    17. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    18. Etriye nedir ne işe yarar?
    19. Şırnak turizmine 986 bin proje desteği
    20. İngiltere'den çok konuşulacak 'Cemal..
    21. Fatsa’dan başarılı sporcular yetişiyor
    22. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    23. Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı..
    24. Aloğlu: “Mavi vatan kaderine terk..
    25. Üreticiler bahçe zararlıları hakkında..
    26. Kıbrıs’ta telefonlarda barikat kalktı
    27. Zonguldaklı hakem Fenerbahçe maçında..
    28. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:..
    29. Çaykur Rizespor’da kombine fiyatları..
    30. Yeşilyurt Belediyespor’da iç..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap