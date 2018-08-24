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Ankara Valiliği uyardı! Trafik yeniden düzenlendi

Ankara Valiliği yarın oynanacak olan MKE Ankaragücü-Trabzonspor karşılaşması nedeniyle Osmanlı Stadyumu'nun çevresindeki bazı yollarda trafik yeniden düzenlendiğini açıkladı.

24 Ağustos 2018 Cuma 21:57
Ankara Valiliği uyardı! Trafik yeniden düzenlendi

MKE Ankaragücü ile Trabzonspor arasında yarın akşam oynanacak müsabaka nedeniyle Osmanlı Stadyumu'nun çevresindeki bazı yollarda trafik yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'in 3. haftası müsabakaları kapsamında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor'un yarın saat 19.15'te Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği hatırlatıldı.

SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

Müsabaka kapsamında bazı tedbirlerin alındığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 14.00'ten müsabakanın başlayacağı saate kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ayaş istikametinden gelen trafik akımı, Jandarma kavşağından başlayarak Sincan Organize Sanayi kavşağına kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak, saat 20.00'den itibaren müsabaka sonrası dağılım tamamlanıncaya kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ankara şehir merkezi istikametinden gelen trafik akımının, Sincan Organize Sanayi kavşağından itibaren Jandarma kavşağına kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak çalıştırılacaktır."

Açıklamada, vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğiyle ilgili düzenlemelere dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 21:57
  1. MKE Ankaragücü
  2. Trabzonspor
  3. Osmanlı Stadyumu
  4. Süper Lig

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