Ankara Valiliğinden, gazilere Devlet Övünç Madalyası

Ankara Valiliği tarafından düzenlenen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni”, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gazilere ve şehitailelerine teslim edilmek üzere Ankara Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları verildi. Tevcihi Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törene, Vali Vasip Şahin, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gazileri Genel Müdürü Selim Çelenk, gaziler ve yakınları katıldı.

"Kendi içimizden kandırdıkları hainlerin, satılmışların hareketleriyle kontrol altına almaya çalıştılar"

Törendekonuşma yapan Vali Vasip Şahin, Devlet Övünç Madalyaları tevcih talimatı veren Cumhurbaşkanını selamlarını ileterek madalyanın millete yapılmış olan fedakârlığın, gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Çocuklarınız, torunlarınız seneler boyu, asırlar boyu inşallah bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır duaları edecekler. Bu ülke, bu coğrafya tarih boyunca hep istiklal mücadelesine sahne oldu. 1071’den beri üzerimizde müstevlilerin hiçbir zaman emelleri sona ermedi. 1071’de başlayan ama hiçbir zaman bu milletin kesilemeyen yürüyüşü, en son Kurtuluş Mücadelesi sırasında kesilmek istendi. Ama Kurtuluş Mücadelesi ile bu millet o müstevlilere gereken cevabı verdi. Daha sonra Kıbrıs Savaşı ile bu millet sınandı. Baktılar öyle de olmuyor, bu sefer önümüze terör kartını sürdüler. Kendi içimizden kandırdıkları hainlerin, satılmışların hareketleriyle kontrol altına almaya çalıştılar. Hamdolsun, onu da başaramadılar. En son, çok daha büyük, çok daha sinsi, maalesef çok daha mücadelesi zor bir oyunla, hareketle karşımıza çıktılar. O da 15 Temmuz gecesi. Buradaki herkes o geceyi yaşadı. Hele gazilerimiz, bizzat canlarını, vücutlarını siper ederek o geceyi yaşadı. Ama hamdolsun, bu milletin o genlerine işlemiş kahramanlık karakteri, bağımsız olabilme, kendine yapılan oyunları alt edebilme kabiliyeti o gün tekrar ortaya çıktı ve oyun oynamak isteyenlerin oyununu da bozdu”.

"Burayı ancak canını ve kanını vermeyi, feda etmeyi göze alabilenler elinde tutabilir ki bu millet,böyle bir millet"

Vali Şahin, ülkemizin önemli bir coğrafyada yer aldığını, herkesin bu topraklara sahip olmak istediğini vurgulayarak, “Ancak bunun bir bedeli var, o da kan ve can. Burayı ancak canını ve kanını vermeyi, feda etmeyi göze alabilenler elinde tutabilir ki bu millet, böyle bir millet” ifadelerini kullandı.

"Tanklara, toplara karşı hiçbir silahı olmadan karşı koydu"

Yaşamak için ölmenin zaruret olduğunu bilen bir millete kimsenin oyun kuramayacağını belirten Vali Şahin; gençlerimizle, birtakım geleneklerimizin yaşatılmasıyla ilgili konularda endişeye, umutsuzluğa kapıldığımız bazı anlarda karşımıza bu milletin mayasının çok sağlam olduğunu, hâlâ o melekelerinin, kabiliyetlerinin dipdiri ayakta olduğunu gösteren hadiseler yaşadığımızı söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu millet, zor zamanda, fedakârlık edilmesi gereken zamanda ortaya çıkıyor ve o genlerinin tevarüs ettiği özelliklerinin gereğini yapıyor; malı gerekiyorsa malını, kanı gerekiyorsa kanını, canı gerekiyorsa canını feda ediyor. İşte 15 Temmuz gecesi 250 şehidimiz, kahraman gazilerimiz bunun tam bir örneği. Bugün şahidiz ki sanki Cenab-ı Hak bu milletin yüreğinden korkuyu çekip aldı. Tanklara, toplara karşı hiçbir silahı olmadan karşı koydu. Onun için bu millet, büyük bir millettir. Bugüne kadar bileğimiz bükülmedi, bükülmeyeceklerini” belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gazileri Genel Müdürü Selim Çelenk ise gaziler ve şehit yakınlarıyla irtibat halinde olduklarını belirterek, “Yaptığımız tüm çalışmalarda bütün şehitlerimize ve gazilerimize aynı oranda hizmet etmeye devam ediyor ve bununla iftihar ediyoruz” dedi.

Konuşmalardan sonra gazilerimize ve yakınlarına Vali Vasip Şahin tarafından Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları tevcih edildi.