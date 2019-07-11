Ankara Valiliğinden ’formaldehit’ açıklaması Ankara Valiliği, Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Laboratuvarı’nda içinde ’formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan 19 personelin etkilendiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Laboratuvarı’nda içinde ’formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan 19 personelin etkilendiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, Etlik Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Laboratuvarı’nda içinde ’formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan 19 personelin etkilendiğini,tedavilerine devam edildiğini ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi Laboratuvarı’nda ’formaldehit’ bulunan şişenin kırılması sonucu ortaya çıkan gazdan etkilenen 19 personelin tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Gerekli tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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