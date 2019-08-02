Ankara Valiliği: "Bugüne kadar halkımıza Ulus Hacı Bayram Mahallesi’ndeki Hükûmet Konağı’nda hizmet veren Ankara Valiliği, 05.08.2019 Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye’deki (Eski Sağlık Bakanlığı binası) yeni Hükûmet Konağı’nda hizmet verecektir." Ankara Valiliği: "Bugüne kadar halkımıza Ulus Hacı Bayram Mahallesi’ndeki Hükûmet Konağı’nda hizmet veren Ankara Valiliği, 05.

Ankara Valiliği: "Bugüne kadar halkımıza Ulus Hacı Bayram Mahallesi’ndeki Hükûmet Konağı’nda hizmet veren Ankara Valiliği, 05.08.2019 Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye’deki (Eski Sağlık Bakanlığı binası) yeni Hükûmet Konağı’nda hizmet verecektir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.