Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10’da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür. Olaydan etkilenen 11 kişi hastaneye nakledilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." Ankara Valiliği: "22.

Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10’da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür. Olaydan etkilenen 11 kişi hastaneye nakledilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

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