Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10’da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür. Olaydan etkilenen 11 kişi hastaneye nakledilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."
Ankara Valiliği: "22.22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:24
Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10’da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür. Olaydan etkilenen 11 kişi hastaneye nakledilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."
YORUM YAZ