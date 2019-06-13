Ankara Valiliği: "2019-YKS’nin yapılacağı günlerde Nüfus Müdürlükleri açık olacak"

Ankara Valiliği, 2019-YKS’nin yapılacağı günlerde Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "15 Haziran 2019 Cumartesi ve 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2019-YKS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında ’Sınava Giriş Belgesi’ ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak ’Geçici Kimlik Belgesi’ verilmesi için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri 15.06.2019 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 16.06.2019 Pazar günü 07.00 - 15.30 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi.