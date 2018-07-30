Ankara Üniversitesi taban puanları 2018 | YKS sonuçları Ankara üniversitesi 2 yıllık taban puanları

Ankara Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları ve Ankara üniversitesi 2 yıllık taban puanları haberimizde. Ankara Üniversiteleri taban puanları 2018

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday YSK sınavı için 31 Haziran'da TYT, 1 Temmuz'da da AYT'ye girdi. ÖSYM'nin YSK sınav takvimine göre, ÖSYM 2018 YSK sınav sonuçları 31 Temmuz'da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanmasıyla birlikte YKS sınav sonuçlarının ardından üniversite tercihini yapacak öğrenciler için Ankara Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları ve Ankara üniversitesi 2 yıllık taban puanları haberimizde. Ankara Üniversiteleri taban puanları 2018 merak konusu oldu.