Ankara turizmi Alternatif Turizm Çalıştayı ile canlanacak Ankara İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Alternatif Turizm Çalıştayı komisyon üyeleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.

Ankara İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Alternatif Turizm Çalıştayı komisyon üyeleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan başkanlığında Kızılcahamam’da toplandı.

Ankara’nın turizm potansiyelini arttırmak amacıyla Ankara ve ilçeleri ile yapılacak ortak çalışma sonucu ortaya çıkacak alternatif turizm dallarının masaya yatırıldığı Alternatif Turizm Çalıştayına Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Bölgesi adına Kızılcahamam Belediyesi Turizm Tanıtım Koordinatörü Aliihsan Kayabaşıoğlu komisyon üyesi olarak katıldı.

Kızılcahamam Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Gölbaşı, Belediyeleri temsilcilerinin yanı sıra turizm acenta temsilcisi, rehberler odası temsilcisi, Anadolu Turizm İşletme Derneği temsilcisi, Dağcılık İl temsilcisi, otel işletmecileri ve alnında uzman kişilerin katılımı sağlandı.

Alternatif Turizm Çalıştayı Komisyonu üyeleri bugünkü oturumda Ankara’nın trekking rotaları, kayak turizmi, eğitim, hava sporları, kuş gözlemciliği ve jeo turizm konuları üzerinde çalıştı.

Alternatif Turizm Çalıştayı Komisyonu üyeleri Kızılcahamam Belediyesi tarafından yaptırılan Jeopark Müzesine hayranlıklarını dile getirdi. Komisyon üyeleri, yapılan yatırımın jeo turizmin ilerlemesinde bölgeye sosyal ve ekonomik kalkınmasında ciddi anlamda katkı sağlayacağını belirterek yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’e teşekkürlerini iletti.

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