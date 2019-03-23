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"Ankara, tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara, tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:02
"Ankara, tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara, tercihini yıkımdan ve yasaklardan değil, kalkınmadan ve özgürlükten yana kullanacaktır.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:02
  1. Ankara
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