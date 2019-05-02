Ankara Kalkınma Ajansının Ankara’nın geleneksel el sanatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğini yansıtan ürünlerin tasarım ve üretimi amacıyla düzenlediği “2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması” sonuçlandı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, Ankara’da geleneksel olarak icra edilen el sanatlarından ve bölgeye ait malzemelerden faydalanarak modern tüketicinin ihtiyaçlarına uygun ürünlerin tasarlanması hedeflendi. Seçici kurulunda Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal İletişim Birim Başkan Vekili Suat Aybars Erdemli, Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürü Gülnur İz Yılmaz, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Öğretim Üyesi Gülhan Güldür’ün yer aldığı yarışmada eserler, tasarım, ürünlerin tema, kullanılacak malzeme ya da geleneksel yöntem gibi Ankara değerlerinden en az birine temas etmesi, ürünün üretilebilirliği, kullanılan malzemenin uygunluğu, ürüne ilişkin bilgilendirme, ürünün yenilikçiliği, ürünün hikayesi ve kullanım senaryosu kriterlerine göre değerlendirildi. 22 Mart tarihine kadar başvuruları devam eden yarışmada toplam 200 başvuru alındı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda Nuray Arlı birincilik, Metin Onur Öztürk ikincilik, Betül Bilge üçüncülük ödülüne layık görüldü.