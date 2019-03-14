0553 313 94 23

Ankara temalı satranç takımı Artankara’da tanıtılacak

Ankara Kalkınma Ajansı Yerel Ürünün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı tarafından yürütülen “Ankara’nın Stratejik Tanıtımı: Ankara Temalı Satranç Takımı” projesi ArtAnkara Fuarı’nda tanıtılacak.

14 Mart 2019 Perşembe 10:05
Ankara temalı satranç takımı Artankara’da tanıtılacak

Ankara Kalkınma Ajansı Yerel Ürünün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı tarafından yürütülen “Ankara’nın Stratejik Tanıtımı: Ankara Temalı Satranç Takımı” projesi ArtAnkara Fuarı’nda tanıtılacak.


Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile dünyanın önemli kentleri için tasarlanan ‘şehir satranç takımı’ (city chess) kategorisinde Türkiye’de ilk defa Ankara temalı taşlardan oluşan bir satranç takımı tasarlandı. Satranç takımının tanıtım toplantısı, 16 Mart tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve müze kurucusu Akın Gökyay ve Gökyay Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ın da katılımı ile yapılacak.


Ziyaretçileri Başkent’i simgeleyen tasarım satranç takımını görmeye davet eden müze kurucusu Akın Gökyay, “Dünyada önde gelen şehirlerin mimari yapılarını sembolize eden satranç takımları mevcut. Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde oluşturduğumuz proje ile artık Başkentimizin de kendi değerlerine özgü bir satranç takımı var. Bu proje ile hem Türkiye hem de Başkent için önemli bir kazanım sağladık. Üstelik ‘Ankara temalı satranç takımı’ üretimini de gerçekleştirdik. Ziyaretçilerimizi bu özel tasarım ile tanışmaya davet ediyorum” diye konuştu.


Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ise, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak 2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı ile Ankara’nın yöresel ve kültürel alanda ürünlerinin ticarileşip, tanıtılmasını amaçladık. Proje ile Ankara temalı taşlardan oluşan bir satranç takımı tasarlandı ve Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri ülke ve dünya genelinde satranç tahtası ile tanıtılacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:05
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da kültür sanat
    1. Trabzon'da kültür sanat
    2. Kan bağışına Çaycuma MYO..
    3. Trafik polisinden örnek davranış
    4. Ahmet Arslan’dan Yıldırım’a destek
    5. Ozon tedavisi hangi hastalıklarda..
    6. Kaza yapan UBER sürücüsü alkollü çıktı
    7. Almanlar, PKK ambargosuna tepkili
    8. Palandöken: TESK ve KOSGEB işbirliği..
    9. Golden State Warriors, Houston..
    10. Sanayi üretimi yıllık bazda azaldı
    11. Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı..
    12. Leicester City, Eljif’in peşinde
    13. Artık araçlar onları bekliyor
    14. Dialo: Ülkeme elimden geldiğince..
    15. Ankara temalı satranç takımı..
    16. İHA muhabirinden Cumhuriyet Savcısı..
    17. Piyasa güne artı rezervle başladı
    18. 'Bez Çanta' projesi hayata geçirildi
    19. Rockets'ı Warriors durdurdu
    20. İsmini ketenden alan köyün sakinleri..
    21. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
    22. Varto’da IPARD-II Programı tanıtım..
    23. Borsa, güne yükselişle başladı
    24. Sıcak asfalt çalışmaları..
    25. KAYMEK’ten bağımlılık eğitimi
    26. Kadınlar, sağlıklı yaşam için yürüyor
    27. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    28. Bakan Berat Albayrak: Belediyecilik..
    29. Venezuela günler sonra elektriğe kavuştu
    30. Erdoğan: Netanyahu sen bir zalimsin!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!