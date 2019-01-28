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Ankara Siteler'deki yangın

Mobilya atölyesinde beş Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sahibinin de arasında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:59
Ankara Siteler'deki yangın

ANKARA (AA) - Ankara'nın Siteler semtindeki mobilya atölyesinde beş Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sahibinin de arasında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yangına ilişkin raporun gönderilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca üç kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler iş yeri sahibi Ömer İ. ile iş yerinin bulunduğu binanın kat sorumluları Sadettin A. ve Bekir K'yi bugün gözaltına aldı.

Siteler Önder Mahallesi Şenkal Sokak'taki mobilya imalathanesinde 16 Ocak akşamı çıkan yangın sonucu Suriyeli işçiler Muhanned el-Muhammed, Abdullah Rahicuha ve aynı aileden Muhammed Emin (16), Mahmud Emin ve Juma Emin hayatını kaybetmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının raporunda, yangının, elektrikli ısıtıcının ısınan kablosunun yanmasından kaynaklanarak başladığı, diğer katlara sadece dönerli merdivenden çıkıldığı, başka merdiven ve yangın kaçış yolunun bulunmadığı belirtilmişti.

Raporda, "Merdiven boşluğunun baca görevi yaptığı için yangının diğer katlara sirayet ettiği, katlar arasında kauçuk ya da yapıştırıcı kimyasalların buharlaşmasını engellemek amacıyla bina içerisinde herhangi bir havalandırma tertibatının bulunmadığı, bu koşulların yangının büyümesine sebebiyet verdiği tespit edilmiştir." tespitinde bulunulmuştu.

Raporda, sünger ve ahşap malzemeler nedeniyle yangının tüm katlara hızla yayıldığı, dumandan zehirlenen beş işçinin de öldüğü ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:59
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