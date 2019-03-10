0553 313 94 23

"Ankara Sevdalıları" buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:- "(CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş) Dürüst gelmiyor"

10 Mart 2019 Pazar 22:26
"Ankara Sevdalıları" buluşması

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın şehre vereceği bir şey olmadığını belirterek "Bir de dürüst gelmiyor diyorum, dürüst gelmiyor." dedi.

Altınpark Expo Center'da düzenlenen "Ankara Sevdalıları" buluşmasına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın belediyeciliği bilmediğini ve kent için projesi olmadığını ifade etti.

Özhaseki, Yavaş'ın Ankara'ya vereceği bir şey olmadığını vurgulayarak, "Bunları söylüyorum. Bir de dürüst gelmiyor diyorum, dürüst gelmiyor." diye konuştu.

Mahalli seçimlerin önemli olduğunu ve seçimi kazanmak için çok çaba harcamaları gerektiğini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Mücadele edemezsek, kötülere kapı açılırsa emin olun ki eski günlere dönüş hareketi başlar. Nihayetinde yerel seçim ama yerel seçimin arkasına yüklemiş oldukları çok manalar var. Yapmak çok zor, bir binayı üç senede yaparsınız ama istiyorsanız üç senede yıkarsınız. Bu geldiğimiz noktadaki kazanımlarımızı Allah elimizden almasın."

Özhaseki, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'i de eleştirerek, "O günlerde Alpaslan Türkeş'i asamadım diye hayıflanan adamın çocuğunu şimdi CHP aday yapıyor. Öyle bir döneme geldik." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Cumhur İttifakı ile sağlanan birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Terör örgütü PKK ve uzantılarının bu birlikteliğin bitmesini istediğini belirten Yıldırım, "Onların beklediği Cumhur İttifakı'nın tökezlemesi, Cumhuriyet Halk Partisinin seçimlerden sonuç almasını bekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 22:26
  1. - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:
  2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Numan Kurtulmuş: "31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye’nin istikametini gösterecektir"
    1. Numan Kurtulmuş: "31 Mart Yerel..
    2. Motosiklet yarışı faciayla bitti!
    3. Nazif Karaman: Millet İttifakı'nın..
    4. Fatih’te otel yangını: 20 kişi..
    5. Gazze'de 6 bin 400 kişiye geçici iş..
    6. Meksika Rallisi'nde kazanan Ogier
    7. "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor"
    8. İsveç'te patlama! 'Terör olayı..
    9. 'Selefilik-Tarihsel Süreci ve..
    10. Aykut Kocaman: “Ayar vericiler var!”
    11. Uğur Dündar ile ilgili 'FETÖ' şüphesi!..
    12. Milli sporcu Alperen Karahan'dan bronz..
    13. İsveç’in başkentinde patlama
    14. Niğde'de motosikletler çarpıştı: 1..
    15. Uzaya fırlatıldı! Evin bahçesine düştü
    16. Bakan Kurum: “CHP Belediye Başkanının..
    17. Türk mutfağının sevilen tatlısı:..
    18. "Ankara Sevdalıları" buluşması
    19. Orta kulak iltihabının tedavisi nedir?
    20. Motosiklet yarışı faciayla sonlandı
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru