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Ankara Şehir Hastanesinde ilk akciğer nakli

KOAH hastalığı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken ve yaşamını oksijen tüpüne bağlı sürdüren 57 yaşındaki Kemalettin Soybaşı, Ankara Şehir Hastanesinde yapılan akciğer nakliyle yıllar sonra rahat bir nefes alacak- Ankara Şehir Hastanesi Akciğer Nakli Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler:- "İlk akciğer naklimizi başarıyla yapmış olduk. Hastanın nakil sonrasındaki sürecini de problemsiz olarak tamamladık"- "Sağlıkta zirve olarak kabul ettiğimiz akciğer naklini hastanemiz açıldıktan 40 gün sonra yapabiliyor olmamız, Ankara Şehir Hastanesinin donanımı ve fiziki itibarıyla da altyapısının yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Bunu burada yapıyor olmak bizim için gurur verici"

28 Mart 2019 Perşembe 09:26
Ankara Şehir Hastanesinde ilk akciğer nakli

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını oksijen tüpüne bağlı sürdüren ve nakil bekleyen 57 yaşındaki Kemalettin Soybaşı, Ankara Şehir Hastanesinde akciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Hasta kabulüne 7 Şubat'ta başlayan ve 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende resmi açılışı yapılan Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen üçüncü büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesinde, ilk akciğer nakli başarıyla gerçekleşti.

Erzurum'da yaşayan 57 yaşındaki KOAH hastası Kemalettin Soybaşı, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine yaşamını oksijen ünitesine bağlı olarak sürdürmeye başladı. Akciğer nakli olmak için sıra bekleyen Soybaşı'na, Bartın'da organları bağışlanan bir kişiden alınan akciğer nakledildi.

Ankara Şehir Hastanesi Akciğer Nakli Merkezi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm organ nakilleri içerisinde en zorunun akciğer nakli olduğunu ifade ederek, "Ankara Şehir Hastanesinde ilk akciğer naklimizi başarıyla yapmış olduk. Hastanın nakil sonrasındaki sürecini de problemsiz olarak tamamladık." dedi.

Yekeler, akciğer naklinin zorluğu, riski ve komplike bir işlem olması bakımından ekip gerektiren cerrahi bir işlem olduğunu söyledi.

Ankara Şehir Hastanesinin açılmasıyla sağlık hizmetlerinde çok daha iyi imkanların sunulduğunu ifade eden Yekeler, ilk akciğer naklinin de yapıldığına dikkati çekti.

- "Daha çok nakil için daha çok donör gerek"

Doç. Dr. Yekeler, akciğerin tüm iyi huylu hastalıklarında, kişiyi oksijen bağımlısı haline getiren tüm hastalıklarda akciğer naklinin düşünülmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nakil olacak kişinin 65 yaşın altında olması, başka organ yetmezliklerinin bulunmaması ve kanser olmaması gerekiyor. Bunun dışındaki akciğeri yetmezliğe götüren her türlü akciğer hastalıklarında akciğer naklini yapılıp yapılamayacağı aklımıza geliyor. Bunlardan en önemlisi ve en sık yapılanı KOAH hastalarıdır. KOAH hastası, yıllardır oksijene bağlı olarak yaşamını sürdürmektedir. Erzurum'dan gelen hastamız da 8 ay önce nakil listesine dahil oldu. Hastamıza uygun organ çıktıktan sonra da başarıyla akciğer naklini yapmış olduk. Sağlıkta zirve olarak kabul ettiğimiz akciğer naklini hastanemiz açıldıktan 40 gün sonra yapabiliyor olmamız, Ankara Şehir Hastanesinin donanımı ve fiziki itibarıyla da altyapısının yeterli olduğu anlamına gelmektedir. Bunu burada yapıyor olmak bizim için gurur verici."

Organ nakillerinde akciğerin az bulunan bir organ olduğunu bunun en önemli sebebinin de donör yetersizliği olduğunu ifade eden Yekeler, "Daha çok organ nakli ve daha çok kişiye nefes olabilmek için organ bağışı yapılması için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:26
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