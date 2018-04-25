Katil Esed katliama devam ediyor: "Ankara seçimde hız verin"

Katil Esed rejimi Guta katliamı sonrası Şam’daki bir diğer kuşatma bölgesi olan Yermuk’a saldırıyor. Aralıksız bombalanan bölgede 6 günde 50’den fazla sivil hayatını kaybetti. Suriyeli Filistinliler Heyeti’nin başkanı Eymen Ebu Haşim, 2012 yılı rakamlarıyla 200 bin Filistinli göçmenin yaşadığı Yermuk’ta yeni bir katliamın kapıda olduğunu söyledi. Konuyla konuşan Ebu Haşim, "150’den fazla yaralımız var, şehitlerimizi dahi gömemiyoruz. İsrail zulmünden kaçan Filistinliler için Yermuk başkent olma özelliği taşıyordu. 6 yıllık savaş döneminde 4 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti. Vaar, Zabedani, Madaya ve Guta’dan sonra yeni hedef Yermuk olarak belirlenmiş. İsrail hemen her gün uçak ve İHA’larla rejim mevzilerini vuruyor; Şam rejimi de 50 yıl önce Suriye’ye sığınan Filistinli mültecilere ait kampları bombalıyor" dedi. Esed ve müttefiklerinin Türkiye’de yapılacak 24 Haziran seçimlerini fırsata dönüştürmek istediğini vurgulayan Filistin asıllı Suriye vatandaşı Ebu Haşim, şu bilgileri verdi:

24 HAZİRAN FIRSATI(!)

“Esed cephesinde başta Yermuk olmak üzere Humus ve Hama bölgeleri ile İdlib’e kapsamlı operasyon hazırlıkları yapılıyor. Şam yönetimine yakın isimler ‘Türkiye seçim kampanyası ile meşgulken 4 cephede saldırı dalgası başlatılmalı’ görüşünü dile getiriyorlar. İdlib de bu hedefle arasında ancak ilk olarak Yermuk’a girmek istiyorlar. Sonrasında Humus’ta Türkmenlerin yaşadığı kuşatma bölgelerine saldıracaklar. Türkiye bölge için sigorta ülke durumunda. Rejim seçim döneminde Türkiye’nin daha fazla içe kapanacağı hesaplarıyla yeni saldırı stratejisi geliştirmeye çalışıyor. Hedefleri 24 Haziran seçimlerini fırsata dönüştürmek.

TOPYEKÛN İMHA HAZIRLIĞI

“Yermuk’ta olağanüstü bombardıman var. Havadan ve karadan tüm kamp bölgesi vuruluyor. Yermuk’un düşmesi sonrası aynı bölgede Hacer el-Esved, Hay Tadammum, Hay el-Urube, Babila, Beyt Sahan, Yelda gibi Şam’da kalan son muhalif bölgelere de girip Esed karşıtlarının varlığını tamamen bitirmek istiyorlar. Önümüzdeki birkaç haftalık dönem kritik. Daha önce farklı yerlerde yaşandığı gibi topyekün imha ve toplu katliam seçeneklerini de tatbik etmekte tereddüt etmeyecekler.”

ŞARON’DAN ESED’E AYNI PROJE

“Siyonist devlet İsrail ile Filistinliler arasında 1982 yılında Lübnan’da yaşanan savaşta yüzlerce Yermuklu genç şehit düştü. Bu gençler İsrail ordusuna büyük kayıplar verdirdiler. O dönem İsrail Savunma Bakanı olan Ariel Şaron, ‘Yermuk Kampı mutlaka yerlebir edilecek’ demişti. Şimdi bu projeyi Esed gerçeğe dönüştürüyor. Şu an Yermuk’ta 5 bin civarında sivil var. Yermuk tüm Filistin muhacirleri için başkent olma değeri taşıyor. Şayet Yermuk düşerse binlerce Filistinli yeniden Filistin’e dönecek. Daha doğru ifadeyle, geldikleri topraklara sürgün edilecekler.”

TEHCİR İTTİFAKI

‘Birbirine karşıt gibi görünen güçler arasında’ Suriye’nin terör örgütleri eliyle insansızlaştırılması konusunda gizli bir ittifak bulunduğu söyleyen Suriyeli Filistinliler Heyeti Başkanı Eymen Ebu Haşim, "ABD doğu bölgelerinde terör unsurları eliyle bölgeyi insansızlaştırıyor. Esed, Rusya ve İran da güney ve batıda aynı projenin yürütücüsü durumunda. Suriye’de demografik yapının değiştirilmesi konusunda karşıt gibi duran güçler arasında gizli, karanlık ittifaklar var. İran Şam’ın güneyi ve doğusunda boşaltılan tüm yerleşim birimlerine Suriye’de savaştırdığı Şii militanların ailelerini yerleştiriyor. Zabedani ve Madaya’da bu proje yürüyor. Yakın zamanda Guta, ardından güçleri yeterse Yermuk’u da insansızlaştırıp aynı kapsamda işgal edecekler. Humus, Hama, Dera, Kuneytra, Lazkiye ve Tartus’ta zaten 4 milyondan fazla insan evlerinden sürgün edildi" diye konuştu.