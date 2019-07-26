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Ankara polisinden yolcu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince toplamda 4 yankesicilik ve hırsızlık suçu işleyen kadın zanlı yakalandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:44
Ankara polisinden yolcu operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince toplamda 4 yankesicilik ve hırsızlık suçu işleyen kadın zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Ankara’nın Kalecik ilçesinde ikamet eden bir kişinin her gün otobüsle yolculuk yaparak geldiği Ankara’da hırsızlık yaptığı belirlendi. Polisin tespitlerine göre, Yankesici D.Y. isimli şüpheli kadın, alışveriş yaparken takip ettiği müşterilerin kasaya gittiklerinde ne aldıklarına ve ne kadar ücret ödediklerine bakıp hedefini öyle seçiyordu.


Şüpheli kadının, cüzdanlarında bolca para gördüğü müşterilere yöneldiği, etrafında dönüp en makul zamanı kollayıp mağdurların çantalarının fermuarlarını açarak çanta içerisindeki cüzdanı çektiği, daha sonra cüzdandaki paranın da tümünü alarak cüzdanı bir köşeye koyduğu ve fark edilmeden de oradan uzaklaştığı belirlendi. Şahıs polisin uzun soluklu takibi ve kamera çalışmalarının ardından tespit edildiği ortaya çıktı.


Emniyette alınan ifadesinde çelişkili ifadeler veren ve kendisine izletilen kamera görüntülerini kabul eden ancak suçlamaları ret eden zanlı toplamda 29 yankesicilik kaydı sorulduğunda "Kim ben mi?" diye sorduğu öğrenildi.


Gözaltına alınan D.Y., kendisini yakalayan polislere "Yolcuyum ben polis abi, yoldan geldim" diyerek sitem etti.


Zanlı çıkarıldığı mahkemede mağdurlarının zararını gidereceğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme ara verdi. 1 saat araya rağmen zanlı parayı ödemedi. Zanlı, ’Sonra ödeyeceğim, Kalecik yolcusuyum, yol param var sadece" ifadesini kullandı.


Yankesici şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:44
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